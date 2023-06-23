ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина 23 июня, 23:17 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России открыла уголовное дело против главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Российская пропаганда сообщает, что боевику инкриминируют призывы к вооруженному мятежу.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что слова Пригожина «не имеют под собой никаких оснований».

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«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Нужно немедленно прекратить противоправные действия», — сообщили в комитете.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое число его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не оказывать сопротивление.