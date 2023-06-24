Кремль ссылает Пригожина в Беларусь — Песков

24 июня, 22:48
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Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин уедет в Беларусь, заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков вечером в субботу, 24 июня.

Слова Пескова транслируют кремлевские пропагандисты ТАСС. Он сообщил, что уголовное дело против Пригожина о «вооруженном мятеже» закроют, с боевиками договорились, что Вагнер уйдет в «полевые лагеря», а сам Пригожин уедет в Беларусь.

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Пропагандисты РБК также со ссылкой на спикера Путина пишут, что беларусский диктатор Лукашенко действительно участвовал в переговорах с Пригожиным, потому что «около 20 лет» лично с ним знаком.

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По словам Пескова, «кадровые перестановки» в минобороны страны-агрессора не обсуждали. Он также пообещал, что «вагнеровцев» не будут преследовать, учитывая их «заслуги», имея в виду масштабные военные преступления и зверства россиян на украинских территориях.

Пресс-служба Лукашенко вечером 24 июня объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

Пригожин вскоре подтвердил, что «разворачивает колонны», которые, по его словам, не дошли 200 км до Москвы, потому что его боевики якобы не захотели «проливать русскую кровь».

Пригожин объявил о своем марше на Москву и начале вооруженного конфликта с минобороны России вечером 23 июня, якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Беларусь Дмитрий Песков Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Россия-Беларусь

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