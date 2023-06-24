Самолет Путина срочно вылетел из Москвы и пропал с радаров — СМИ 24 июня, 15:21 Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Самолет российского диктатора Путина, предположительно, вылетел из Москвы днем в субботу, 24 июня, на фоне «бунта» главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщает мониторинговый проект Беларускі Гаюн в Telegram со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным проекта, российский правительственный борт Ил-96−300ПУ вылетел из аэропорта Внуково в 14:16 по местному времени и направился в сторону Валдая, где находится одна из резиденций главы кремлевского режима. Гаюн отмечает, что неизвестно, кто летит в самолете, но что Путин не раз его использовал.



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Издание Важные истории пишет, что самолет пропал с радаров в районе Твери (около 150 км от Валдая). По данным Важных историй, на этом борту «установлено оборудование для управления вооруженными силами».

Инфографика: Агентство. Новости via Flightradar24

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг кремлевским пропагандистам ТАСС, что диктатор «вылетел в Санкт-Петербург». По версии Пескова, Путин «работает в Кремле».

УП со ссылкой на неназванного собеседника в украинских спецслужбах пишет, что «Путин выезжает из Москвы, его везут на Валдай».

The Insider также пишет, что еще один борт спецотряда Россия по состоянию на 15:00 садился в Санкт-Петербурге.

По информации издания Можем объяснить, из Москвы также на бизнес-джетах сбегают чиновники — минимум три борта специального летного отряда Россия уже вылетели в Санкт-Петербург.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».