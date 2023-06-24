Новое обращение Пригожина: главарь ЧВК Вагнера критикует Путина, отказывается сложить оружие и собирается идти на Москву 24 июня, 12:52 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Юлия Морозова)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал новое обращение, в котором отказался сложить оружие и раскритиковал слова российского диктатора Владимира Путина, где он назвал организаторов «мятежа» предателями России.

«Относительно предательства родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей родины. Мы воевали и воюем — все бойцы ЧВК «Вагнер», — говорится в обращении.

Он добавил, что стремится избавиться от коррупции обмана и бюрократии, царящей в России.

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Пригожин также привел пример, когда его боевики воевали в Африке, которую впоследствии покинули из-за хищения денег, выделенных им на помощь и добавил, что так же произошло и в войне против Украины, когда выяснилось, что боеприпасы, вооружение и все деньги также разворовываются.

«А чинуши сидят, экономят их [деньги] для себя, именно для того случая, который произошел сегодня, когда кто-то идет на Москву», — подчеркнул он.

Пригожин также подчеркнул, что сейчас российские силы «не экономят ничего», ударяя самолетами и вертолетами по колоннам, возле которых может находиться гражданское население.

«Поэтому мы патриоты. А те, кто сегодня нам противостоит, это те, кто собрался вокруг подонков», — сказал главарь «вагнеровцев».

Бунт ЧВК Вагнера против Минобороны РФ — что известно

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».

Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в российском Ростове-на-Дону, в частности штаб Южного военного округа РФ и военный аэродром.

Из-за вооруженного восстания Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «пресечения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

Российские военкоры утверждают, что авиация РФ наносит удары по трассе М-4, по которой движутся бойцы ЧВК Вагнер. Эта трасса соединяет Ростов, Воронеж и Москву.

