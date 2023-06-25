Золото, порошок, паспорта и оружие. РосСМИ показали находки в «штаб-квартире» Пригожина 25 июня, 02:06 Российские силовики, в частности, нашли несколько документов в «штаб-квартире» Пригожина (Фото:Фонтанка)

Российские СМИ опубликовали фотографии вещей, которые были найдены в отеле Трезини в Санкт-Петербурге, который называют «штаб-квартирой» Евгения Пригожина.

Российские силовики изъяли, в частности, слитки золота, крупные суммы наличности, оружие и пакеты с неизвестным порошком.

Также были изъяты паспорта — один из них на имя Пригожина, но с фотографией другого человека. Второй паспорт содержит фотографию террориста, но «выдан» на имя Владимира Боброва.

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Главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером в субботу, 24 июня, объявил, что его боевики не дошли до Москвы 200 километров, но испугались «пролития крови» и решили «развернуть колонны» в обратном направлении.

Ранее пресс-служба белорусского диктатора Александра Лукашенко объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам пообещали «гарантии безопасности».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.