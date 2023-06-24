Боятся реальных боев за Москву. В Кремле до последнего считали бунт Пригожина блефом — Медуза 24 июня, 18:31 ЧВК Вагнер в Ростове (Фото:REUTERS/Stringer)

В администрации президента РФ опасаются, что с подходом к Москве наемники Евгения Пригожина могут начать бои на блокпостах, которые выставили для их задержания. Об этом Медуза сообщает со ссылкой на источники близкие к Кремлю.

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Они утверждают, что 23 июня и в ночь на 24 июня чиновники считали, что «Пригожин блефует» и пытается «что-то для себя выторговать».

Мнение поменялось после якобы взятия «вагнеровцами» под контроль Ростова-на Дону.

Источники издания утверждают, что опасаясь боев, верхушка Кремля пыталась решить все дипломатическим путем. Якобы Александр Харичев, близкий соратник главы политического блока Кремля Сергея Кириенко, и глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин обзванивали российских губернаторов и системных политиков и просили их комментировать ситуацию «мягко и без перехода на личность Пригожина».

Потом, якобы им дали команду называть главаря ПВК Вагнер «предателем». Они не сообщили, что произвело к таким изменениям, и были ли переговоры с Пригожиным.

Издание со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ и близкие к Кремлю, утверждает, что активность Пригожина заметили две недели назад, когда ему поставили условие о переходе на службу в МО РФ.

Пригожин категорически отказался подписывать соглашение с военным ведомством, при этом предпринимал неформальные попытки обойти поручение Путина.

Один из источников, близких к АП, признает, что в Кремле проблему недооценили и просто обсуждали, «риск именно военного мятежа сочли нулевым».

Сейчас в Кремле уверены, что армии и силовикам удастся остановить колонны ЧВК Вагнера. При этом один из собеседников не сомневается, что как минимум некоторым наемникам удастся «прорваться к Москве». Другой собеседник Медузы, близкий к АП, уже вывез из столицы свою семью.



При этом чиновники признают, что сам факт того, власти допустили начало бунта Пригожина, ударит по статусу и рейтингу Путина при любом исходе.

Бунт ЧВК Вагнера против Минобороны РФ — что известно

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина.

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и оцепили здание минобороны РФ.

Пока нет подтверждений, относятся ли военные и техника к боевикам ПВК Вагнера или к регулярной российской армии.

Из-за вооруженного восстания Пригожина Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «прекращения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

В США отметили, что наблюдают восстание и считают его «серьезным».