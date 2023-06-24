Подписал закон. Путин разрешил арестовывать россиян «за нарушение режима военного положения» 24 июня, 17:31 Владимир Путин (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в субботу, 24 июня, подписал закон об административной ответственности за нарушение режима военного положения.

Об этом сообщает российское информагентство Интерфакс со ссылкой на текст закона.

Так, Кодекс РФ об административных нарушениях дополняется статьей 20.51, согласно которой нарушение режима военного положения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

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Если же нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то вместе со штрафом возможна конфискация автомобиля. Закон также уточняет порядок задержания автотранспортных средств, говорится в тексте документа, размещенном на официальном портале правовой информации РФ.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступа к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».

Российский диктатор в обращении 24 июня заявил, что военные получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».