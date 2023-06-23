После заявлений Пригожина силовики начали экстренный сбор личного состава и раздачу оружия срочникам — РосСМИ

23 июня, 23:54
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После заявлений Пригожина силовые меры усиливают в Москве и Ростове-на-Дону (Фото:Press service of «Concord

После заявлений Пригожина силовые меры усиливают в Москве и Ростове-на-Дону (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Российские СМИ сообщают, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности.

В частности, канал Gulagu.net сообщает, что по тревоге был поднят ОМОН в Краснодарском крае, где находится одна из баз ЧВК Вагнера. Сами боевики в Молькино также вооружаются и «заняли круговую оборону».

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Канал Важные истории сообщает, что в Ростове-на-Дону объявлен план Крепость, начат экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также сообщается, что начали вооружать местных срочников.

Канал Astra сообщает, что сотрудникам силовых ведомств в Москве пришло распоряжение «всем быть на связи, никуда не уезжать».

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Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova) «Кучка тварей». Война РФ против Украины началась, чтобы Шойгу «получил звание маршала», НАТО не собиралось нападать — Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Москва Ростов-на-Дону Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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