«Уверен, он уже не в Москве». Зеленский отреагировал на мятеж между вагнеровцами и Минобороны РФ и высмеял Путина 24 июня, 21:21 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на «бунт» главаря так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и высмеял российского диктатора Владимира Путина, отмечая, что он уже давно уехал из Москвы.

Об этом говорится в его вечернем видеообращении.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют на территории, которая нашпигована оружием.

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«Мы все помним, как в 21-м году руководитель России угрожал миру. У него были какие-то там ультиматумы, какую-то там силу он пытался показать. 22-й год показал, что он перепутал — перепутал с силой свои иллюзии и ложь, которой его кормят. Они там, в Кремле, способны пойти на любой террор, способны пойти на любую глупость, но они не могут обеспечить и процента необходимого контроля. И это они — реальная проблема», — сказал президент.

Зеленский отметил, что только за сутки в Кремле потеряли несколько своих городов-миллионников и показали всем российским бандитам, наемникам, олигархам и любому другому, как это там легко — захватывать российские города и, вероятно, арсеналы с оружием.

Президент Украины призвал мир не бояться России и предоставить нашим ВСУ F-16 и ATACMS, потому что это реальная защита от России и ее террористов. Также он призвал НАТО принять историческое решение по Украине, не оглядываясь на мнение Кремля.

После этого Владимир Зеленский перешел на русский язык и высмеял трусость Путина.

«Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть — он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все, все, кто связан с Россией», — сказал президент Украины.

Зеленский также обратился к россиянам и отметил, что чем дольше их войска будут на территории Украины — тем больший хаос они принесут в Россию.

«Мы будем защищать свою свободу. Мы не будем молчать, и мы не будем бездействовать. Мы умеем побеждать — и это будет. Наша победа в этой войне будет однозначно. А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле, тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле, тем больше будет катастроф», — сказал украинский лидер.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступа к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».