Бунт Пригожина. Следующие 24 часа будут критическими для Путина — CNN 24 июня, 18:29 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Из-за "бунта" главаря так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина российский диктатор Путине столкнулся с «самой серьезной угрозой своей власти за 23 года», а следующие сутки будут для него критическими. Об этом сообщает CNN в субботу, 24 июня.

В материале сказано, что мир «настолько привык считать Путина искусным тактиком», что первые выпады Пригожина иногда «расценивали как попытку Путина держать своих генералов в узде». Однако, по мнению автора статьи, тот факт, что «главный военный узел Путина» в Ростове-на-Дону вышел из-под его контроля, опровергает любые предположения о том, что за этим стоял Кремль.



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CNN предполагает, что боевики ЧВК Вагнера могли давно планировать свой демарш, а его «выглядящее спонтанным» оправдание в виде якобы удара по лагерю «вагнеровцев» появилось спустя несколько часов после резкой критики Пригожиным высшего военного руководства России.

Как пишет CNN, возможно, Пригожин надеялся, что подтолкнет Путина сменить руководство министерства обороны, но после обращения главы кремлевского режима 24 июня эта перспектива растаяла. У российской элиты появился «экзистенциальный выбор» — между «шатающимся режимом и темным наемником Франкенштейном, созданным им для выполнения грязной работы, который взбунтовался против своих хозяев».

Автор материала также упоминает недавние атаки неизвестных беспилотников на Кремль и Подмосковье, которые «должны была заставить элиту вокруг Путина задуматься, почему столица настолько слабо защищена».

«Бунт» Пригожина, скорее всего, изменит ход полномасштабной войны в пользу Украины, сказано в статье.

«Но восстания редко заканчиваются в России — или где бы то ни было — теми результатами, к которым они стремились. Свержение в 1917 году царя Николая II в России обернулось большевистской революцией, Лениным, а затем и Советской империей», — отмечает CNN.

В статье также предполагается, что «Пригожин может и не победить, а основы кремлевской власти — не рухнуть», однако российский диктатор может пойти на иррациональные поступки в попытках доказать свою силу. Автор приходит к выводу, что много чего «может пойти не так», однако кремлевский режим вряд ли когда-либо сможет вернуться к прежнему уровню контроля, а впереди неизбежно будут «потрясения и перемены».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».