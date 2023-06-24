Бунт Пригожина. Следующие 24 часа будут критическими для Путина — CNN

24 июня, 18:29
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Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Из-за "бунта" главаря так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина российский диктатор Путине столкнулся с «самой серьезной угрозой своей власти за 23 года», а следующие сутки будут для него критическими. Об этом сообщает CNN в субботу, 24 июня.

В материале сказано, что мир «настолько привык считать Путина искусным тактиком», что первые выпады Пригожина иногда «расценивали как попытку Путина держать своих генералов в узде». Однако, по мнению автора статьи, тот факт, что «главный военный узел Путина» в Ростове-на-Дону вышел из-под его контроля, опровергает любые предположения о том, что за этим стоял Кремль.

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CNN предполагает, что боевики ЧВК Вагнера могли давно планировать свой демарш, а его «выглядящее спонтанным» оправдание в виде якобы удара по лагерю «вагнеровцев» появилось спустя несколько часов после резкой критики Пригожиным высшего военного руководства России.

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Как пишет CNN, возможно, Пригожин надеялся, что подтолкнет Путина сменить руководство министерства обороны, но после обращения главы кремлевского режима 24 июня эта перспектива растаяла. У российской элиты появился «экзистенциальный выбор» — между «шатающимся режимом и темным наемником Франкенштейном, созданным им для выполнения грязной работы, который взбунтовался против своих хозяев».

Автор материала также упоминает недавние атаки неизвестных беспилотников на Кремль и Подмосковье, которые «должны была заставить элиту вокруг Путина задуматься, почему столица настолько слабо защищена».

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«Бунт» Пригожина, скорее всего, изменит ход полномасштабной войны в пользу Украины, сказано в статье.

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«Но восстания редко заканчиваются в России — или где бы то ни было — теми результатами, к которым они стремились. Свержение в 1917 году царя Николая II в России обернулось большевистской революцией, Лениным, а затем и Советской империей», — отмечает CNN.

В статье также предполагается, что «Пригожин может и не победить, а основы кремлевской власти — не рухнуть», однако российский диктатор может пойти на иррациональные поступки в попытках доказать свою силу. Автор приходит к выводу, что много чего «может пойти не так», однако кремлевский режим вряд ли когда-либо сможет вернуться к прежнему уровню контроля, а впереди неизбежно будут «потрясения и перемены».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Путин Министерство обороны РФ CNN Переворот Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины Кремль переворот гражданская война в России

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