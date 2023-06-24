В Воронежской области незадолго до отказа Пригожина от «похода на Москву» подорвали мост — видео 24 июня, 21:50 Момент взрыва на мосту в Воронежской области (Фото:скриншот видео / Baza / Telegram)

В Воронежской области страны-агрессора России вечером в субботу, 24 июня, пытались подорвать мост между поселком Анна и городом Борисоглебск на фоне «бунта» главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza и публикует соответствующие видео.

По информации Baza, в момент взрыва по мосту проезжала машина с «семейной парой и трехлетним ребенком», они пострадали. Telegram-канал Shot пишет, что «в лесополосе образовалась большая воронка».



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Через несколько часов после появления информации о взрыве на мосту главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, который собирался «идти на Москву» из-за конфликта с министерством обороны России, объявил, что разворачивает свои колонны и уходит обратно в «тыловые лагеря» якобы потому, что не хочет «проливать российскую кровь».



По данным российских Telegram-каналов, в Липецкой области уже начали закапывать ямы, которые выкопали из-за «марша» боевиков Вагнера. Сами «вагнеровцы» собираются уезжать из Ростова, куда зашли ранее в субботу.