36-й день войны — главное. После удара РФ в Лисичанске горит нефтебаза, в Херсонской области оккупанты готовят сценарий псевдореспублики 31 марта, 08:18 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный осматривает разрушенные здания в Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Четверг, 31 марта — 36-й день полномасштабной и преступной войны, которую Россия ведет против Украины. Завтра должны возобновиться переговоры между сторонами, тем временем РФ нарастила интенсивность ударов по городам Луганской и Донецкой областей.

НВ следит за самыми главными событиями нового дня войны.

Обстрелы оккупантов

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сегодня утром подвел итоги вражеских обстрелов 30−31 марта в Луганской области: горит школа, нефтяное хранилище (в Лисичанске), десятки домов, погибли 2 человека, ранены 2 ребенка.

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«Без учета вчерашних утренних обстрелов в Лисичанске от огня россиян запылали 9 жилых домов, в Северодонецке — 5 и школа, в Рубежном — 1. Ряд домов поврежден без возгораний. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии», — написал Гайдай.

Ситуация на оккупированных и временно захваченных территориях

РФ намерена сформировать оккупационные органы власти на временно захваченных территориях Украины, сообщил в утренней сводке 31 марта Генштаб ВСУ. Для этого на территории РФ отбирают сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые будут направлены на территорию Украины.

Для Херсонской области готовят сценарий создания очередной псевдореспублики, над чем «работают» сотрудники ФСБ РФ, 652 группы информационно-психологических операций и офицеры 12-го главного управления Генерального штаба РФ. Основное направление их деятельности сейчас — проведение так называемой «разъяснительной работы» с местными органами власти и населением Херсонской области. В частности, людям демонстрируют видеосюжеты с подставными лицами.



Новый раунд переговоров

Переговоры с российской делегацией в онлайн-формате возобновятся 1 апреля, сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия.

«На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас наступает необходимость встречи лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса», — написал Арахамия. Он надеется, что после таких наработок «будут встречаться президенты стран».

Передислокация войск РФ

ВСУ и западные наблюдатели фиксируют дальнейшую ротацию российских войск в Киевской и Черниговской областях. Представитель Пентагона сообщил американским СМИ, что оккупанты начали покидать зону вокруг Чернобыльской АЭС, уходя на территорию Беларуси. «Не могу вам сказать, что уже все ушли», — добавил в то же время спикер.

Генштаб ВСУ сообщил о перемещениях российской военной техники на территории Беларуси — вероятно, с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва для пополнения потерь в живой силе, вооружениях и технике российских группировок, действующих на территории Украины.



Разногласия в российском политическом руководстве

Появляется все больше сведений о том, что российский диктатор Владимир Путин в первые недели войны не осознавал масштабы потерь и провалов армии РФ в Украине. Ранее NBC News и CNN сообщили со ссылкой на информацию высокопоставленного источника в США, что, что советники Путина не говорят ему, как на самом деле обстоят дела в этом отношении.

Теперь и New York Times написала, что, как полагает разведка США, между Путиным и главой минобороны РФ Сергеем Шойгу растет напряженность. Она может быть связана с тем, что кремлевскому диктатору не докладывали точную информацию о потерях и неудачах армии оккупантов. Ранее Шойгу долго считался одним из самых приближенных к Путину людей и его возможным преемником.

Военные преступления РФ

Совет ООН по правам человека создал комиссию, которая будет расследовать военные преступления РФ в Украине. Она изучит все нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права во время войны России против Украины. Минимальный срок деятельности такой комиссии — год.

Потери врага

За последние сутки ВСУ сбили семь воздушных целей врага: 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты.

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