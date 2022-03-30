35-й день войны — главное. В Британии подтвердили готовность стать гарантом безопасности Украины, в ВСУ назвали цели новых маневров войск РФ 30 марта, 07:44 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные на разрушенной улице одного из пригородов Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Среда, 30 марта — 35-й день полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине. После вчерашнего раунда переговоров в Стамбуле внимание мира приковано к передислокациям войск РФ, которые Москва заявила как «кардинальное сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях».

НВ следит за самыми главными событиями нового дня войны, 30 марта.

Передислокация российских войск РФ под Киевом и Черниговом

Министерство обороны Великобритании считает, что российские оккупанты накануне заявили об отводе части войск из Киевской и Черниговской области из-за того, что на самом деле «потеряли инициативу» в своих попытках окружить столицу.

Видео дня

В Генштабе ВСУ в ночь на 30 марта подтвердили, что войска РФ продолжают отводить часть подразделений из-под Киева и Чернигова и, возможно, осуществляют «перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на восточном направлении». Однако командование ВСУ считает, что настоящие цели т.н. «отвода войск» таковы:

ротация отдельных подразделений

введение в заблуждение военного руководства украинской армии

создание ошибочного представления об отказе оккупантов от замысла окружения Киева

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко утром 30 марта констатировал, что говорить о снижении интенсивности боевых действий РФ на киевском и черниговском направлениях, «к сожалению, пока не приходится». Он напомнил, что в Киевской области всю ночь были слышны боевые действия на территории Приирпенья, а над Киевом, по предварительным данным, сбили несколько ракет.



«Можно говорить о том, что определенные части и техника выходят на территорию Беларуси. Это больше похоже на ротацию и зализывание ран, чем на реальную приостановку боевых действий», — заключил Денисенко.



Предложения Украины о гарантиях безопасности

Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд стала одной из первых официальных лиц этой страны, которые публично подтвердили согласие Лондона стать одним из гарантов безопасности Украины.

«Мы хотим любым способом, которым можем, помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы будем счастливы сыграть эту роль, если Украина попросит, да» — заявила Вудворд.

Последствия войны для Украины

ООН обновила данные об огромной волне миграции, спровоцированной атаками российских войск. К 30 марта из Украины выехало 3,9 млн человек, еще 6,5 млн украинцев остаются внутренне перемещенными лицами.

Новые санкции против России

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