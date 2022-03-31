ВСУ успешно сдерживают врага в Киевской области и проводят контратаки — глава ОВА 31 марта, 12:52 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в Ирпене, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вооруженные силы Украины успешно сдерживают оккупантов по всем направлениям в Киевской области, а на некоторых — осуществляют успешные контратаки.

Вина России против Украины — главные события 31 марта

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк опубликовал информацию об актуальном положении дел в области 31 марта.

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На территориях области, которые покинули российские оккупанты, встречаются частые случаи минирования гражданской инфраструктуры и зданий местных жителей.

«Группа Сил обороны Украины продолжает проводить оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Во всех направлениях российского врага успешно сдерживают ВСУ, на некоторых — наши войска осуществляют успешные контратаки», — пишет Павлюк.

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Наиболее опасные направления:

Населенные пункты вдоль Житомирской трассы

Буча — Ворзель — Гостомель

Немешаево

Дмитровская община

Макаровское общество

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской общин

Каждый день фиксируется от 30 до 40 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевщины. Разрушение зафиксировано в 35 из 69 общин области (50,7%). Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской, Песковской общинах. В общей сложности более 550 объектов.

Ситуация в разных районах Киевской области

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский районы. Ситуация контролируемая и спокойная. Без обстрелов. Силы обороны в завышенной готовности.

Бучанский район. Ситуация напряженная, но контролируемая. Макаровская и Ирпенская общины, село Шпитьки — под обстрелами. Бородянская — заблокирована. Гостомельская — шли бои. Бородянская, Дмитровская и Гостомельская — перемещение врага. Село Дмитровка — мины. Немишаевская и Бучанская общины — враг окопался. Много разрушенной инфраструктуры

Броварской район. Барышевская, Калитянская и Великодымерская общины — выведение вражеских сил. Много разрушенной инфраструктуры. Подразделения ВСУ проводят оборонные действия и осуществляют успешные контратаки на отдельных территориях района. Тем самым производят активный и действенный обстрел мест скопления противника.

Вышгородский район. Иванковская, Дымерская и Полесская общины — гуманитарная катастрофа. Славутич — заблокирован.

Фастовский район. Обстрел нефтебазы в городе Фастов.

Четверг, 31 марта — 36-й день полномасштабной и преступной войны, которую Россия ведет против Украины. Завтра предстоит возобновиться переговоры между сторонами, тем временем РФ увеличила интенсивность ударов по городам Луганской и Донецкой областей.



По информации Министерства обороны Великобритании, в ближайшие дни ожидаются ожесточенные бои в пригородах Киева. В ведомстве сообщили, что оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.



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