«Боятся сказать правду». Советники Путина вводят его в заблуждение по поводу войны в Украине — Белый дом 31 марта, 10:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

По информации Белого дома, Владимир Путин почувствовал, что его ввели в заблуждение по поводу хода войны в Украине, что привело к напряженности между ним и военным руководством РФ.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе брифинга заявила, что советники дезинформируют Путина по поводу эффективности российских сил в Украине, а также относительно влияния санкций на экономику РФ, поскольку они боятся сказать правду.

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«Таким образом, становится все более очевидным, что война Путина была стратегической ошибкой, которая в долгосрочной перспективе сделала Россию более слабой и все более изолированной на мировой арене», — добавила она.

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Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Путин «не полностью информирован своим министерством обороны» в ходе войны в Украине.

По информации СМИ, советники Путина не говорят ему, как на самом деле обстоят дела у российской армии в Украине. CNN со ссылкой на неназванного чиновника сообщало, что, по данным США, Путин «почувствовал, что его вводят в заблуждение», и сейчас между диктатором и российским Минобороны существует постоянная напряженность.

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