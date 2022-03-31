ВСУ освободили два населенных пункта в Черниговской области

31 марта, 18:41
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ВСУ освободили поселок от оккупантов (Фото:Вячеслав Чаус / Telegram)

ВСУ освободили поселок от оккупантов (Фото:Вячеслав Чаус / Telegram)

Вооруженные силы Украины освободили Лукашевку и Слободу в Черниговской области от российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Он подчеркнул, что местные жители измучены, но рады освобождению.

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«Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину. Я со своим заместителем Дмитрием Сыненко и советником Вячеславом Скоряком и другими коллегами сегодня убедился в этом», — заявил он.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Черниговская область Война России против Украины

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