ВСУ освободили два населенных пункта в Черниговской области
ВСУ освободили поселок от оккупантов (Фото:Вячеслав Чаус / Telegram)
Вооруженные силы Украины освободили Лукашевку и Слободу в Черниговской области от российских оккупантов.
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Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Он подчеркнул, что местные жители измучены, но рады освобождению.
«Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину. Я со своим заместителем Дмитрием Сыненко и советником Вячеславом Скоряком и другими коллегами сегодня убедился в этом», — заявил он.
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