ВСУ освободили два населенных пункта в Черниговской области 31 марта, 18:41 Цей матеріал також доступний українською ВСУ освободили поселок от оккупантов (Фото:Вячеслав Чаус / Telegram)

Вооруженные силы Украины освободили Лукашевку и Слободу в Черниговской области от российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Он подчеркнул, что местные жители измучены, но рады освобождению.

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«Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину. Я со своим заместителем Дмитрием Сыненко и советником Вячеславом Скоряком и другими коллегами сегодня убедился в этом», — заявил он.

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