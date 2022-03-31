Воздушные силы Украины сбили четыре вражеских самолета за сутки

31 марта, 07:29
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Четыре российских самолета сбили за сутки (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Четыре российских самолета сбили за сутки (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение суток 30 марта Воздушные силы Украины уничтожили семь воздушных целей российских оккупантов.

Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, были уничтожены четыре самолета, один беспилотник, две крылатые ракеты.

В командовании отметили, что в течение двух последних дней противник несколько изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил активность на востоке Украины.

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Понеся серьезные потери накануне, вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и пытается не входить в зону действия нашей ПВО.

Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям российских оккупантов.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/953461468698233/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиация Российские самолеты Война России против Украины

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