Воздушные силы Украины сбили четыре вражеских самолета за сутки 31 марта, 07:29 Цей матеріал також доступний українською Четыре российских самолета сбили за сутки (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение суток 30 марта Воздушные силы Украины уничтожили семь воздушных целей российских оккупантов.

Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, были уничтожены четыре самолета, один беспилотник, две крылатые ракеты.

В командовании отметили, что в течение двух последних дней противник несколько изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил активность на востоке Украины.

Видео дня

Понеся серьезные потери накануне, вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и пытается не входить в зону действия нашей ПВО.

Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям российских оккупантов.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.