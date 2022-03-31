Есть погибший и раненые. Оккупанты обстреляли колону волонтеров под Черниговом — Денисова

31 марта, 17:46
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Войска оккупантов в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска оккупантов в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты расстреляли колону волонтеров под Черниговом, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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«Пять автобусов попали под прицельный огонь врага, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры», — пишет она в Facebook.

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Денисова подчеркнула, что в результате обстрелов погиб один человек и еще четыре получили ранения. Она добавила, что одному из автобусов удалось вырваться на пробитых шинах: водитель ранен, его доставили в больницу.

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«Рашисты не дают малейшей возможности вывезти мирное население из блокированного Чернигова, фактически держа десятки тысяч людей как заложников, без еды, воды, тепла. В то же время каждый день прицельно подвергая обстрелам жилые кварталы из тяжелой артиллерии», — пишет Денисова.

Она сообщила, что такие действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности войск оккупантов согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/512451220236155
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Волонтеры Война в Украине Людмила Денисова

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