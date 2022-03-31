В ООН создали комиссию по расследованию военных преступлений России в Украине 31 марта, 07:02 Цей матеріал також доступний українською После авиаудара по роддому в Мариуполе погибла беременная женщина (Фото:Evgeniy Maloletka/AP)

Совет ООН по правам человека создал комиссию, которая будет расследовать все нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права во время войны России против Украины.



Об этом сообщается на сайте организации.

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30 марта президент Совета по правам человека посол Федерико Вильегас объявил о назначении Эрика Мосе из Норвегии, Ясминки Джумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Грейфа из Колумбии на должности трех независимых членов комиссии.

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«Комиссии было поручено расследовать все вероятные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Комиссия получила мандат на «сбор, обобщение и анализ доказательств таких нарушений и притеснений, включая их гендерное измерение, а также на систематическую регистрацию и хранение всех сведений, документов и доказательств, включая записи опросов, свидетельские показания и материалы судебной экспертизы, в соответствии со стандартами международного права, на случай любых будущих судебных разбирательств».

Комиссия создана на начальный срок в один год.



"Орган по расследованию также получил запрос на установление, где это возможно, лиц и структур, ответственных за нарушения прав человека и связанные с ними преступления, совершенные в Украине, для привлечения их к ответственности. Ему было поручено давать рекомендации по прекращению безнаказанности и обеспечению уголовной ответственности, а также доступу жертв к правосудию», — сообщили в Совете по правам человека.

Члены комиссии должны представить устную информацию о своей работе на 51-й сессии Совета по правам человека в сентябре 2022 года и исчерпывающий письменный доклад на его 52-й сессии в марте 2023 года. Они также представят доклад Генеральной Ассамблеи ООН на ее 77-й сессии.

10 марта вице-президент США Камала Харрис высказалась за проведение расследования о военных преступлениях России во время полномасштабного вторжения в Украину.

3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования в связи с ситуацией в Украине после обращения 39 государств-участников МКС.

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