В Гомель подвозят наемников с Ближнего Востока — Минобороны 31 марта, 21:34 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хотят втянуть Беларусь в войну против Украины (Фото:Гентштаб ВСУ)

Об этом сообщает Министерство обороны.

«По полученной информации, 29 марта, переброшено 200 наемников в военный аэродром Гомель», — говорится в сообщении.



Россия также продолжает опрокидывание ракетных подразделений в Беларусь для увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины.

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В частности, в районе Гомеля было обнаружено прибытие трех ракетных комплексов «Искандер» и двух комплексов ПВО С-300 для их прикрытия.

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