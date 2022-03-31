В Гомель подвозят наемников с Ближнего Востока — Минобороны

31 марта, 21:34
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Оккупанты хотят втянуть Беларусь в войну против Украины (Фото:Гентштаб ВСУ)

Оккупанты хотят втянуть Беларусь в войну против Украины (Фото:Гентштаб ВСУ)

В Гомель ( Беларусь) перебрасывают наемников из стран Ближнего Востока для войны против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны.

«По полученной информации, 29 марта, переброшено 200 наемников в военный аэродром Гомель», — говорится в сообщении.

Россия также продолжает опрокидывание ракетных подразделений в Беларусь для увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины.

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В частности, в районе Гомеля было обнаружено прибытие трех ракетных комплексов «Искандер» и двух комплексов ПВО С-300 для их прикрытия.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Беларусь Гомель Война России против Украины

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