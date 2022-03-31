Япония будет называть южные Курилы своими «исконными территориями, оккупированными РФ» 31 марта, 13:05 Цей матеріал також доступний українською С 2012 года Япония избегала таких формулировок, надеясь на компромисс касательно статуса островов (Фото:Максим Балаховский)

Японские власти решили официально называть южные Курильские острова своими «исконными территориями, находящемися под незаконной оккупацией».

Как сообщает новостное агентство Киодо Цусин, об этом говорится в проекте нового выпуска правительственного справочника о внешней политике страны «Синяя книга по дипломатии».

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Речь идет о Южно-Курильской гряде, в которую входят острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, захваченные СССР в конце Второй мировой войны.

Именно это стало главным препятствием для подписания двумя странами мирного договора.

До 2003 года японские дипломаты официально называла эти территории «незаконно оккупированными», а позже, вплоть до 2012 года — «исконными землями».

В дальнейшем официальный Токио стал избегать таких формулировок, надеясь достичь с РФ компромисса касательно этих территорий, однако все изменилось после российского вторжения в Украину, которое было осуждено практически всем мировым сообществом.

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