Япония будет называть южные Курилы своими «исконными территориями, оккупированными РФ»
С 2012 года Япония избегала таких формулировок, надеясь на компромисс касательно статуса островов (Фото:Максим Балаховский)
Японские власти решили официально называть южные Курильские острова своими «исконными территориями, находящемися под незаконной оккупацией».
Как сообщает новостное агентство Киодо Цусин, об этом говорится в проекте нового выпуска правительственного справочника о внешней политике страны «Синяя книга по дипломатии».
Речь идет о Южно-Курильской гряде, в которую входят острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, захваченные СССР в конце Второй мировой войны.
Именно это стало главным препятствием для подписания двумя странами мирного договора.
До 2003 года японские дипломаты официально называла эти территории «незаконно оккупированными», а позже, вплоть до 2012 года — «исконными землями».
В дальнейшем официальный Токио стал избегать таких формулировок, надеясь достичь с РФ компромисса касательно этих территорий, однако все изменилось после российского вторжения в Украину, которое было осуждено практически всем мировым сообществом.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.