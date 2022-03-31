Российские оккупанты удерживают в плену 24 чиновника местных властей и госучреждений — Офис президента
Оккупанты берут в плен украинских чиновников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты похитили и удерживают в плену 24 должностных лица местных властей и представителей государственных учреждений.
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Об этом сообщили в Офисе президента на основе данных военных администраций на местах, пишет Суспільне.
«24 — это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые председатели, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это — лица, которые еще находятся в плену», — сказано в сообщении.
Данные еще относительно двух человек уточняются.
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