Российские оккупанты удерживают в плену 24 чиновника местных властей и госучреждений — Офис президента

31 марта, 17:15
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Оккупанты берут в плен украинских чиновников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты берут в плен украинских чиновников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты похитили и удерживают в плену 24 должностных лица местных властей и представителей государственных учреждений.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщили в Офисе президента на основе данных военных администраций на местах, пишет Суспільне.

«24 — это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые председатели, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это — лица, которые еще находятся в плену», — сказано в сообщении.

Видео дня

Данные еще относительно двух человек уточняются.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Плен Война России против Украины

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