Украинские военные освободили от оккупантов пять населенных пунктов в Запорожской области

31 марта, 13:00
Цей матеріал також доступний українською
В Запорожской области от оккупантов освободили пять населенных пунктов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Запорожской области от оккупантов освободили пять населенных пунктов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Запорожской области подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В частности, были освобождены населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

Видео дня
https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/341590631348265
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X