Украинские военные освободили от оккупантов пять населенных пунктов в Запорожской области
В Запорожской области от оккупантов освободили пять населенных пунктов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
В Запорожской области подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов.
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Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
В частности, были освобождены населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.
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