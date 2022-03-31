Украинские военные освободили от оккупантов пять населенных пунктов в Запорожской области 31 марта, 13:00 Цей матеріал також доступний українською В Запорожской области от оккупантов освободили пять населенных пунктов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Запорожской области подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов.



Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В частности, были освобождены населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

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