Минимум 16 раз. Миссия ООН подтвердила использование армией РФ кассетных бомб с большой площадью поражения 31 марта, 14:23 Цей матеріал також доступний українською Кассетные боеприпасы, которыми российские войска обстреливают Криворожский район (Фото:dnipr.gp.gov.ua)

Миссия по наблюдению за соблюдением прав человека утверждает, что получила подтверждения о применении Россией кассетных боеприпасов в украинских населенных пунктах не менее 16 раз.

Об этом идет речь в отчете ООН.



Согласно документу, применение такого вида бомб привело к жертвам среди гражданского населения, а также к повреждению гражданских объектов.



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— 24 февраля кассетный боеприпас взорвался в Центральной городской больнице в подконтрольном правительству Угледаре в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере четыре гражданских лица и десять получили ранения, а также были повреждены машины скорой помощи и больница. 25 февраля в подконтрольном правительству Украины Ахтырке в Сумской области упало шесть бомб в районе детского сада.



«В тот же день неточные управляемые ракеты с кассетными боеприпасами были применены в нескольких районах подконтрольного правительству Харькова, в результате чего по меньшей мере 9 мирных жителей погибли и 37 получили ранения», — утверждают в ООН.



При этом в документе упоминается, что РФ и Украина не ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 года, тем не менее применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах из-за их более широкой площади действия несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующие ведение военных действий.

Утверждения агрессора, что ВСУ также применяла кассетные боеприпасы, представители ООН подтвердить не смогли.



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Напомним, что ООН ранее заявляло о том, что страну покинули более 4 млн человек, а количество жертв среди мирного населения достигло, только по официальным данным 1,1 тыс.



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