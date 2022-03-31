Распространяют фейковые новости. Великобритания ввела санкции против россиян, причастных к пропаганде — британский МИД 31 марта, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Великобритания заявила о введении санкций в отношении еще 14 россиян.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщает The Guardian.

Под санкции попали пропагандист, владеющий Russia Today Сергей Брилев, глава Газпром-Медиа Александр Жаров, управляющий директор RT Алексей Николов и глава Sputnik International Broadcasting Антон Анисимов, генерал-полковник Михаил Мизинцев, прозванный «мясником Мариуполя».

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Комментируя санкции, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, заявила:

«Война Путина против Украины основана на потоке лжи. Британия помогла миру разоблачить кремлевскую дезинформацию, и эта последняя порция санкций бьет по бесстыдным пропагандистам, которые распространяют фейковые новости и нарративы Путина», — сказала она.

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По ее словам, Великобритания «будем продолжать вводить новые санкции, чтобы усилить давление на Россию и добиться поражения Путина в Украине».

«Ничто и никто не исключено», — сказала она.

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