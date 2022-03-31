Атаки оккупантов в Луганской области: в Лисичанске горит нефтебаза и жилые дома, в Северодонецке загорелась школа, есть погибшие — глава ОВА 31 марта, 08:37 Цей матеріал також доступний українською Нефтяное хранилище в Лисичанске загорелось после обстрела российскими оккупантами (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Лисичанск, Северодонецк и Рубежное Луганской области из всех видов тяжелого вооружения.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в результате обстрелов огнем охвачены нефтяное хранилище в Лисичанске и школа в Северодонецке. Также горят десятки жилых домов.

Видео дня

Наиболее сложная ситуация в Лисичанске, оккупанты обстреливают жилые кварталы из артиллерии и Градов.

Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии. Количество пострадавших уточняется.

Гайдай добавил, что из-за постоянных обстрелов погибших и раненых невозможно было забрать с улиц города.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

Позже в минобороны РФ заявили, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в зоне ООС на Донбассе и в Мариуполе идут тяжелые бои.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.