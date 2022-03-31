Российские оккупанты, покидая ЧАЭС, забрали с собой пленных нацгвардейцев — мэр Славутича 31 марта, 19:27 Цей матеріал також доступний українською Чернобыльская АЭС (Фото:ГО Європейський Інститут Чорнобиля / Facebook)

Российские оккупанты, которые покинули Чернобыльскую АЭС, забрали с собой пленных нацгвардейцев, захваченных в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил мэр города-спутника ЧАЭС Славутича Юрий Фомичев в интервью изданию Бабель.

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По словам Фомичева, оккупанты уже начали отходить в сторону Беларуси, от Славутича они отступили более чем на 40 километров.



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«Сегодня где-то ближе к обеду они выходили большой колонной из села Михайло-Коцюбинское. Сейчас мы пытаемся решать гуманитарные вопросы, уже завезли немного продуктов в город, ездят волонтеры и вывозят людей в Киев — это пока не зеленый коридор, люди едут на собственных машинах», — рассказал мэр.



Ранее НАЭК Энергоатом сообщила, что часть российских оккупантов, захвативших Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории Зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.

Белорусские журналисты заметили колонну из 100 единиц российской техники, которая ехала в сторону белорусского Брагина со стороны Чернобыльской зоны.

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30 марта в Пентагоне сообщили, что российские оккупанты начали выводить войска с территории Чернобыльской АЭС.

24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Из-за действий россиян на ЧАЭС невозможно была безопасно провести пересменку.



Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели только 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена. Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.



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