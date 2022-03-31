Около 75 тысяч украинцев эвакуировали из Мариуполя, еще 45 тысяч человек оккупанты насильно вывезли в Россию и ОРДЛО 31 марта, 20:01 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь под обстрелами оккупантов, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из Мариуполя с помощью гуманитарных коридоров удалось эвакуировать около 75 тысяч человек, еще нужно вывезти в безопасные места 100 тысяч. Сообщается, что примерно 45 тысяч человек оккупанты насильственно вывезли в так называемую «ДНР» и Россию.

Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



«По Мариуполю нам удалось вывезти и помочь спастись примерно 75 тысячам человек. Относительно тех, кто остался и нуждается в немедленной эвакуации, — еще около 100 тысяч женщин, детей, пожилых людей, людей с инвалидностью. Они очень нуждаются в нашей и мировой помощи», — сказала Верещук.

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Она также подчеркнула, что примерно 45 тысяч человек оккупанты насильственно депортировали в так называемую «ДНР» и Россию.

«Принудительная депортация – это еще одна трагедия и следствие российского вторжения», – сказала Ирина Верещук.

Также Верещук сообщила, что российские оккупанты совершают огромное количество уголовных преступлений на временно захваченных территориях Украины. Среди них убийства, издевательства, мародерства, изнасилования и другие. Все эти жестокие поступки российских военнослужащих фиксирует Офис генерального прокурора Украины.

«Но больше всего шокируют преступления сексуального характера. У них нет срока давности. Оккупанты издеваются над нашими детьми, несовершеннолетними девушками, женщинами. О таких фактах говорят женщины, которым удалось выйти из Мариуполя. Об этом должен знать весь мир», — сказала вице-премьер-министр.

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