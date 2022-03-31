В Херсонской области люди вышли на мирный проукраинский митинг

31 марта, 10:24
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В Херсоне и области люди выходят на митинги в поддержку Украины (Фото:in this still image from video obtained by REUTERS)

В Херсоне и области люди выходят на митинги в поддержку Украины (Фото:in this still image from video obtained by REUTERS)

В Голой Пристани Херсонской области люди вышли на мирный проукраинский митинг.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщает Суспільне Херсон.

Митингующие требуют от российских оккупантов вернуть мэра города и других украденных жителей общины.

Видео дня

По данным местного издания Мост, оккупанты похитили в Голой Пристани восемь человек, в том числе несколько представителей органов местной власти.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Митинг Херсонская область Война России против Украины

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