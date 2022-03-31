В Херсонской области люди вышли на мирный проукраинский митинг
В Херсоне и области люди выходят на митинги в поддержку Украины (Фото:in this still image from video obtained by REUTERS)
В Голой Пристани Херсонской области люди вышли на мирный проукраинский митинг.
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Об этом сообщает Суспільне Херсон.
Митингующие требуют от российских оккупантов вернуть мэра города и других украденных жителей общины.
По данным местного издания Мост, оккупанты похитили в Голой Пристани восемь человек, в том числе несколько представителей органов местной власти.
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