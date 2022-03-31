Пентагон: Россия передислоцировала менее 20% состава своей группировки под Киевом 31 марта, 10:02 Цей матеріал також доступний українською Боевая машина десанта БМД-2, брошенная российскими войсками в Ирпене (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

По информации Пентагона, Россия передислоцирована менее 20% сил, ранее сосредоточенных вокруг Киева. Некоторые силы отошли в Беларусь.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ожидается, что Россия переоснастит их и пополнит запасы для дальнейшей передислокации на территории Украины, не возвращая военных домой.

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«Они покидают Киев и направляются дальше на север, подальше от города», — отметил Кирби.

При этом, по его словам, Киев по-прежнему подвергается авиационным и наземным ударам.

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29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Однако, по информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.

В связи с этим британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева в ближайшие дни.

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