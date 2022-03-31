Россия подтвердила готовность открыть доступ для въезда гуманитарной колонны в Мариуполь — Верещук 31 марта, 10:19 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе остаются 170 тысяч мирных жителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия подтвердила готовность открыть доступ для въезда гуманитарной колонны в Мариуполь для эвакуации мирного населения, сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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«Ночью получили сообщение от Международного комитета Красного Креста о том, что Россия подтверждает готовность открыть доступ к гуманитарной колонне в городе Мариуполь с транзитом через Бердянск. По маршруту в Мариуполь отправляем 45 автобусов. 28 автобусов уже сейчас получают разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка», — отметила она на брифинге.

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Верещук добавила, что 17 автобусов также выехали из Запорожья.

«Будем делать все возможное, чтобы автобусы заехали в Мариуполь и забрали людей, которые еще не смогли выбраться из города», — добавила она.

По словам Верещук, 31 марта также будут доставлять гуманитарный груз и эвакуировать население из Мелитополя Запорожской области. Из Энергодара люди могут выехать организованной колонной на частном транспорте.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком. На данный момент там остаются около 170 тысяч жителей.





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