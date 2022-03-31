Между Путиным и Шойгу растет напряженность — NYT

31 марта, 05:46
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото:Jake Cordell/Twitter)

Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото:Jake Cordell/Twitter)

Разведка США сообщает, что между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и главой минобороны РФ Сергеем Шойгу растет напряженность.

Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, напряженность между Путиным и Шойгу может быть связана с тем, что российскому диктатору не докладывали точную информацию о потерях и неудачах армии оккупантов в Украине.

Видео дня

Ранее Шойгу долго считался одним из самых приближенных к Путину людей и его возможным приемником. После начала полномасштабного вторжения в Украину, Шойгу долгое время не появлялся на публике.

Читайте также:
«Не выдерживают нервы у старика». Путин материл генералов, Шойгу и Герасимов попали в немилость, Кремль изменил план — Яковина

30 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российский диктатор Владимир Путин «не полностью информирован своим министерством обороны» в ходе войны в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что советники Путина не говорят ему, как на самом деле обстоят дела у российской армии в Украине. CNN со ссылкой на неназванного чиновника сообщало, что, по данным США, Путин «почувствовал, что его вводят в заблуждение», и сейчас между диктатором и российским Минобороны существует постоянная напряженность.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Путин Сергей Шойгу Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X