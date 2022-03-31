Пограничники уничтожили колонну оккупантов, которые скрыто продвигались в направлении ВСУ — фото

31 марта, 17:22
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Уничтожена колонна оккупантов (Фото:Facebook/ГНСУ)

Уничтожена колонна оккупантов (Фото:Facebook/ГНСУ)

Украинские пограничники в районе Марьинки ликвидировали российскую пехоту, скрыто продвигавшуюся в направлении позиции ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ 31 марта.

«Военнослужащие Госпогранслужбы гостеприимно угостили захватчиков огнем из автоматических гранатометов и пулеметов. После этого враг залег — навечно», — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что за период полномасштабного вторжения России ее войска атаковали упомянутое пограничное подразделение почти 40 раз — артиллерией, минометами, пехотой, танками и авиацией.

«Пограничники вместе с собратьями из других составляющих сил обороны Украины мужественно держат свои позиции и наносят противнику значительные потери в живой силе, бронетехнике, а на днях даже сумели сбить беспилотник рашистов», — сообщают в ведомстве.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пограничник Война России против Украины

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