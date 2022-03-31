Источник в Пентагоне сообщает, что РФ планирует новые авиаудары по Киеву — CNN
Последствия ракетного удара (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)
Российские войска продолжают концентрировать авиаудары на четырем районам Украины, сообщил СNN неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США.
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По словам чиновника, российские авиаудары будут направлены на:
- Киев;
- Чернигов;
- Изюм;
- Донбасс.
«Мы видим, что россияне продолжают увеличивать количество вылетов самолетов, за последние сутки их было более 300», — сказал чиновник.
Чиновник подчеркнул, что «Киев все еще находится под серьезной угрозой авиаударов», несмотря на заявления России о выводе войск из этого района.
29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.
Однако, по информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские силы не выводятся из Украины, а перегруппировываются.
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