«Там ад и катастрофа». Зеленский заявил, что Мариуполь сейчас — самое страшное место в Европе 31 марта, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Россия почти полностью уничтожила Мариуполь, там остаются около 170 тысяч жителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая пред парламентом Бельгии в четверг, 31 марта, назвал Мариуполь сейчас «самым страшным местом в Европе».

Война России против Украины — главные события 31 марта

«Сегодня это самое страшное место в Европе. Там ад, там катастрофа, о которой знает весь мир. Но не у кого нет достаточно решимости остановить катастрофу в этом городе и в других городах Украины» Владимир Зеленский президент Украины во время выступления перед парламентом Бельгии





Зеленский напомнил, что до войны Мариуполь был одним из наиболее перспективных и экономически сильных городов Украины.

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«Так было до войны. Сейчас более 90% всех домов города полностью разрушены российскими ударами авиации, артиллерии, минометов, танков. Погибли тысячи мирных мариупольцев. Людей хоронят прямо в городе во дворах многоэтажек, вернее, того, что осталось от многоэтажек. Более трех недель в полной блокаде — российские военные закрыли все въезды в город, заблокировали подход с моря. Там нет ничего — воды, еды, лекарств — нет жизни. Но Мариуполь не сдается и продолжает сражаться с оккупантами», — резюмировал украинский президент.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

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Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.

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По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 170 тысяч человек.

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