«Не для тех, чьи жизни под угрозой». К сожалению, война в Украине становится для мира рутиной — Зеленский 31 марта, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Зеленский призвал заставить Россию искать мир как можно скорее (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для многих полномасштабное вторжение России становится рутиной, и призвал заставить РФ искать мир как можно скорее.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Нидерландов.

Война России против Украины — главные события 31 марта



«Ежедневные сообщения о количестве уничтоженных домов, обстрелянных городов, громад уже не вызывают эмоций. Для многих других война в Украине становится рутиной. К сожалению, но это правда — рутиной. Но не для тех, чьи жизни под угрозой каждую минуту», — добавил украинский президент.

Видео дня

Зеленский также призвал мировой сообщество действовать быстрее и решительнее в попытках остановить Россию.

«Для некоторых это уже становится рутиной, на которую даже не стоит обращать внимания. Мы сейчас находимся в таком моменте, когда нужно действовать еще быстрее и сильнее, чем в первый месяц войны, когда все народы Европы и мира увидели, что делает Россия. И все они полны негодования и желания нам помочь, но внимание и эмоции людей не фокусируются долго на одном и том же. Если ситуация не разрешается, люди могут переключиться на что-то другое. И мы не имеем права дать этой войне еще 36 дней, мы должны все вместе заставить Россию искать мир как можно скорее», — отметил он.

Украинский лидер напомнил, что Украина продолжает сдерживать наступление РФ 36 дней подряд.

«Россия готовилась против нас, против свободы десятки лет. Они накапливали столько ресурсов на войну и смерть, сколько каждая европейская страна может потратить на жизнь. И сейчас эти российские ресурсы работают на полную. Как бы страшно это не звучало, но люди уже начинают привыкать», — резюмировал он.

Последние недели президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

Украинские власти также просят НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить современные системы ПВО.

Выступая перед членами Конгресса США, он призвал установить над Украиной режим бесполетной зоны.

В ответ в Белом доме заявили, что США не хотят ввязываться в третью мировую войну.

26 марта Зеленский обратился к странам Альянса с призывом ускорить передачу Украине военной техники и вооружения, необходимого для войны с оккупантами из России. Пока таких поставок нет.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.