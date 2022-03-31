«Не для тех, чьи жизни под угрозой». К сожалению, война в Украине становится для мира рутиной — Зеленский

31 марта, 12:53
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Зеленский призвал заставить Россию искать мир как можно скорее (Фото:ОПУ)

Зеленский призвал заставить Россию искать мир как можно скорее (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для многих полномасштабное вторжение России становится рутиной, и призвал заставить РФ искать мир как можно скорее.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Нидерландов.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«Ежедневные сообщения о количестве уничтоженных домов, обстрелянных городов, громад уже не вызывают эмоций. Для многих других война в Украине становится рутиной. К сожалению, но это правда — рутиной. Но не для тех, чьи жизни под угрозой каждую минуту», — добавил украинский президент.

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Зеленский также призвал мировой сообщество действовать быстрее и решительнее в попытках остановить Россию.

«Для некоторых это уже становится рутиной, на которую даже не стоит обращать внимания. Мы сейчас находимся в таком моменте, когда нужно действовать еще быстрее и сильнее, чем в первый месяц войны, когда все народы Европы и мира увидели, что делает Россия. И все они полны негодования и желания нам помочь, но внимание и эмоции людей не фокусируются долго на одном и том же. Если ситуация не разрешается, люди могут переключиться на что-то другое. И мы не имеем права дать этой войне еще 36 дней, мы должны все вместе заставить Россию искать мир как можно скорее», — отметил он.

Украинский лидер напомнил, что Украина продолжает сдерживать наступление РФ 36 дней подряд.

«Россия готовилась против нас, против свободы десятки лет. Они накапливали столько ресурсов на войну и смерть, сколько каждая европейская страна может потратить на жизнь. И сейчас эти российские ресурсы работают на полную. Как бы страшно это не звучало, но люди уже начинают привыкать», — резюмировал он.

https://www.youtube.com/watch?v=4FjoIQ69BkE&feature=youtu.be

Последние недели президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

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Украинские власти также просят НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить современные системы ПВО.

Выступая перед членами Конгресса США, он призвал установить над Украиной режим бесполетной зоны.

В ответ в Белом доме заявили, что США не хотят ввязываться в третью мировую войну.

26 марта Зеленский обратился к странам Альянса с призывом ускорить передачу Украине военной техники и вооружения, необходимого для войны с оккупантами из России. Пока таких поставок нет.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Нидерланды Владимир Зеленский Война России против Украины

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