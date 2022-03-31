ВСУ заявили об освобождении Вышеграда возле Макарова 31 марта, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Российские танки горят под Черниговом (Фото:Оперативне командування Північ / Facebook)

Населённый пункт Вышеград в Киевской области уже находится под контролем украинских военных, сейчас ВСУ добились значительных успехов во многих направлениях и продолжают наступательные действия.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

Также он пообещал хорошие новости в ближайшие дни.



«В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень хорошие новости. Думаю, день-два, и мы будем видеть отличную картину, и дальше будем развивать свой успех», — подчеркнул Грузевич.

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Фото: Скрин Google maps

Стоит отметить, что спикер оговорился, сказав, что освободили Вышгород, но тот и не был оккупирован. Он имел в виду село Вышеград в Бучанском районе.

Ранее НВ писал, что Вооруженные силы Украины успешно сдерживают оккупантов по всем направлениям в Киевской области, а на некоторых осуществляют успешные контратаки.

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