Дальнобойная артиллерия и не только. Великобритания и союзники предоставят новое смертоносное вооружение Украине 31 марта, 21:36 Цей матеріал також доступний українською Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)

Великобритания и ее союзники договорились направить в Украину еще больше военной помощи для защиты от полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, сообщает Reuters.

В частности, военная помощь будет включать в себя системы воздушной и береговой обороны, дальнобойной артиллерии и средств противодействия батареям, бронетехники, а также более широкую подготовку и материально-техническую поддержку.

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«Сегодня в Украину будет поступать больше смертоносной помощи. Ряд стран выступили либо с новыми идеями, либо с большими обещаниями финансовой помощи», — заявил он.

Уоллес также добавил, что Великобритания и ее союзники продолжают работать над усилением Вооруженных сил Украины.

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