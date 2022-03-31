В пригородах Киева ожидаются ожесточенные бои — Минобороны Британии 31 марта, 09:13 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны Британии ожидают ожесточенные бои в пригородах Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По информации Министерства обороны Великобритании, в ближайшие дни ожидаются ожесточенные бои в пригородах Киева.

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В ведомстве сообщили, что оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.

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«В ближайшие дни в пригородах города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои», — говорится в сообщении.

В британском Минобороны также отметили, что несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, артиллерийские обстрелы и ракетные удары в этом регионе продолжаются.

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Кроме того, тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, который является ключевой целью российских войск, однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города.

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