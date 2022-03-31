Ракетный удар оккупантов по Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 20 31 марта, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Жертвами ракетного удара по Николаевской ОГА стали уже 20 человек (Фото:ГСЧС в Николаевской области)

По состоянию на 13:00 31 марта, жертвами ракетного удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА стали 20 человек.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Николаевской области.

Спасатели уточнили, что из-под завалов достали 19 тел, еще один человек умер в реанимации.

Работы на месте происшествия продолжаются.

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29 марта российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

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Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения.

Утром 31 марта сообщалось о 16 погибших.

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