В Беларуси заметили большую колонну российской техники, которая ехала со стороны Чернобыльской зоны 31 марта, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Беларуси заметили колонну российской техники, которая ехала со стороны Чернобыльской зоны. Об этом сообщает проект MotolkoHelp в Twitter.

Война России против Украины — главные события 31 марта

По информации журналистов, в 14:10 по местному времени по трассе Р35 в сторону Брагина ехали около 100 единиц российской военной техники с буквой V. В колонне были реактивные системы залпового огня Град, грузовики КамАЗ и Урал, а также бронетранспортер МТ-ЛБ.



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Пресс-служба НАЭК Энергоатом также сообщает, что российские оккупанты двумя колоннами двинулись в сторону украинско-белорусской границы, сейчас на станции остается небольшое количество россиян. О планах покинуть ЧАЭС оккупанты утром 31 марта говорили украинскому персоналу станции.

30 марта в Пентагоне сообщили, что российские оккупанты начали выводить войска с территории Чернобыльской АЭС.

24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Из-за действий россиян на ЧАЭС невозможно была безопасно провести пересменку.

Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели только 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена. Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.

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