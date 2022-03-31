Украинские военные уничтожили батарею гаубиц Д-30, обстреливавшую Харьковскую область — видео 31 марта, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Остатки оккупантов были взяты в плен или ликвидированы (Фото:Скриншот видео Антона Геращенко)

В Харьковской области украинским военным удалось уничтожить батарею российской тяжелой артиллерии, обстреливавшую регион.

Соответствующее видео в четверг, 31 марта, обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Война России против Украины — главные события 31 марта



«ВСУ и НГУ уничтожили батарею гаубиц Д-30. Тех орков (военнослужащих ВС РФ — ред.), которые разбежались, дозачистили ночью. Всех, кто не захотел сдаться, отправили к Кобзону (ликвидировали — ред.)», — рассказал он.

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