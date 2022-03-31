Российские оккупанты продолжают блокировать Чернигов, по городу стреляют из артиллерии — Генштаб ВСУ

31 марта, 17:03
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Россия разрушает дома в Чернигове (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Россия разрушает дома в Чернигове (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Российские оккупанты продолжают блокировать и обстреливать Чернигов.

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, оккупанты обстреливают город из артиллерии.

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«Закрепляются на занятых рубежах и производят перегруппировку. В целях ведения разведки и корректировки огня артиллерии враг использует БПЛА», — добавили там.

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29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

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Позже в минобороны РФ заявили, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

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В Минобороны Украины считают, что россияне пока не отказались от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, несмотря на заявления РФ о кардинальном сокращении боевых действий в этих направлениях.

Оккупанты обстреливают Чернигов с начала полномасштабного вторжения. 26 марта Атрошенко сообщил, что в городе осталось меньше половины жителей, а сам Чернигов полностью разрушен оккупантами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Чернигов Война России против Украины

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