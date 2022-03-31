«А затем захотят вести переговоры». Премьер Польши предупредил, что Кремль планирует оккупировать треть Украины

31 марта, 19:56
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что оккупанты попытаются захватить треть Украины, чтобы укрепить свои позиции на переговорах.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«Я вижу, как российские войска перегруппировываются, реорганизуются. Я думаю, что в ближайшее время они попытаются окружить украинские силы, в частности, в районе Донбасса. А затем, захватив треть территории Украины, они захотят вести переговоры с этой… очень сильной позиции», — заявил премьер-министр в комментарии CNN.

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Моравецкий сказал, что Москва «боится долгосрочных санкций» и союзникам Украины необходимо продолжать их вводить против России.

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Польский премьер также предупредил, что пока «украинцы воюют как львы», Западу необходимо срочно увеличить поставки оружия в страну.

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«Мы должны помочь украинцам как можно быстрее защитить свою страну. Наши дни — их часы, наши недели — их дни; им нужно оружие здесь и сейчас», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит признаков того, что переговоры Украины и России «эффективно продвигаются вперед», поскольку Россия не настроена серьезно на диалог.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Переговоры Польша Российская агрессия Война в Украине Матеуш Моравецкий

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