Без остановок. В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали российских оккупантов в Черниговской области — ОГА

31 марта, 11:35
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ВСУ уничтожали российских оккупантов на территории всей Черниговской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ уничтожали российских оккупантов на территории всей Черниговской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали российских оккупантов на территории всей Черниговской области.

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Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.

«В последние сутки ВСУ нещадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. Они это делали без остановок, и не останавливаются и сейчас», — сказал он.

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По его словам, враг продолжает нести большие потери, он деморализован.

«Происходит его перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск… в этом не уверен. Как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно отходят. Но это не дает нам никакого шанса расслабиться», — сказал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черниговская область Оккупант Война России против Украины

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