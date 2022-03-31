Без остановок. В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали российских оккупантов в Черниговской области — ОГА
ВСУ уничтожали российских оккупантов на территории всей Черниговской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали российских оккупантов на территории всей Черниговской области.
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Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.
«В последние сутки ВСУ нещадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. Они это делали без остановок, и не останавливаются и сейчас», — сказал он.
По его словам, враг продолжает нести большие потери, он деморализован.
«Происходит его перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск… в этом не уверен. Как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно отходят. Но это не дает нам никакого шанса расслабиться», — сказал он.
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