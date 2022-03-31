Данные Офиса генпрокурора: с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 148 детей, более 230 ранены 31 марта, 09:28 Цей матеріал також доступний українською Жертвами российских оккупантов стали более 380 украинских детей (Фото:Marko Djurica/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 148 детей, 232 ребенка получили ранения.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Такие данные по состоянию на четверг, 31 марта, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку отсутствует возможность проведения первоочередных следственных действий, осмотра территорий обстрелов и разрушений в местах проведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Видео дня

В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Россия напала на Украину 24 февраля. 31 марта — 36-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.