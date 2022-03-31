Оккупанты начинают покидать ЧАЭС, на станции остается «небольшое количество» военных РФ — Энергоатом 31 марта, 17:05 Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС (Фото:wikipedia.org)

Часть захвативших Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения российских оккупантов двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. На станции остается «небольшое количество» военных РФ, сообщили в Энергоатоме.



Война России против Украины — главные события 31 марта

Обновлено в 17:59. Оккупанты подтвердили свои намерения покинуть ЧАЭС соотвтетсвующим «документом». В нем говорится, что «претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии РФ не имеется».

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Как сказано в сообщении компании, намерение покинуть ЧАЭС захватчики еще сегодня утром озвучили украинскому персоналу станции.

В Энергоатоме также подтвердили информацию о том, что российские оккупанты строили на территории Зоны отчуждения окопы, а также различные ограждения. Происходило это, в частности, на территории Рыжего леса — самого загрязненного на территории всей Зоны отчуждения.

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«Поэтому не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Итак, среди военных начал назревать почти бунт, и они стали выбираться оттуда», — говорится в сообщении.

Также у Энергоатома есть данные о том, что в настоящее время формируется для движения в сторону Беларуси еще одна колонна военных РФ, которые держали в оккупации город Славутич.

Накануне представители Пентагона сообщали, что российские оккупанты начали вывод своих войск с территории Чернобыльской атомной электростанции.

24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Из-за действий россиян на ЧАЭС невозможно было безопасно провести пересменку.

25 февраля Государственная инспекция по ядерному регулированию сообщила о повышении уровня радиации в Зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции. По данным инспекции, это вызвано нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через Зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли.

Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели только 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена. Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.

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