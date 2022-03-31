В Беларусь на лечение привезли очередную партию оккупантов, получивших высокие дозы облучения на ЧАЭС — СМИ 31 марта, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты испытывают облучение на территории Чернобыльской АЭС (Фото:HayDmitriy/depositphotos)

В белорусский Центр радиационной медицины в Гомеле снова прибыла партия облученных радиацией захватчиков, которые длительное время провели на территории ЧАЭС.

Об этом сообщил член Общественного совета по управлению Зоной Отчуждения Ярослав Емельяненко.



Он также отмечает, что правила обращения с этой территорией обязательны для выполнения, потому что радиация — это физика, она работает без учета статусов или погонов.

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«12:20 Гомель, приехали около 7 медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Согласно фото, в машинах видно людей. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат», — написал Емельяненко, ссылаясь на белорусский канал.



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