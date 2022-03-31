В Житомирской области захваченными оккупантами остаются четыре села — глава ОВА

31 марта, 16:25
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Техника оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Техника оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Житомирской области оккупанты временно захватили четыре населенных пункта, сообщил глава местной ОВА Виталий Бунечко.

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«У нас есть небольшая территория, которая оккупирована, это четыре села Народицкой общины недалеко от чернобыльской зоны. У нас есть линия разграничения — это граница с Киевской областью, которая проходит через Народицкую и Малинскую общины, где ведутся полноценные боевые действия», — сказал он в интервью Укринформу.

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Бунечко добавил, что часть области — мирная территория, которая «должна привыкать жить в новых реалиях». Он добавил, что область обстреливают баллистическими ракетами, наносят авиационные удары, обстреливают из Градов. По его словам, в Народицкой и частично Малинской общинах на севере области российские атаки происходят фактически ежедневно.

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«С начала войны мы только два дня не страдали от авиационных или ракетных ударов и обстрелов», — добавил он.

Он также уточнил, что с начала войны России против Украины в области ранения получили 94 человека, из которых 43 гражданских, а погибли — 52 человека, из которых 30 военнослужащих, двое полицейских и 20 гражданских лиц.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Житомирская область Война в Украине Виталий Бунечко

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