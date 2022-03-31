Военная цель не изменилась. Российские войска не выводятся из Украины, а перегруппировываются — НАТО 31 марта, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские силы не выводятся из Украины, а перегруппировываются.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщает The Guardian.

Столтенберг заявил, что альянс еще не убедился в том, что Россия добросовестно ведет мирные переговоры в Стамбуле, поскольку военная цель Москвы после начала вторжения в Украину не изменилась.

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29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Однако, по информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.

В связи с этим британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева в ближайшие дни.

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