Военная цель не изменилась. Российские войска не выводятся из Украины, а перегруппировываются — НАТО

31 марта, 15:20
Цей матеріал також доступний українською
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские силы не выводятся из Украины, а перегруппировываются.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщает The Guardian.

Столтенберг заявил, что альянс еще не убедился в том, что Россия добросовестно ведет мирные переговоры в Стамбуле, поскольку военная цель Москвы после начала вторжения в Украину не изменилась.

Видео дня
Читайте также:
Байден клянется защищать «каждый дюйм» НАТО. Но он опаздывает: Россия уже там, а мир должен ощутить себя Украиной — колумнист WSJ

29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Однако, по информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.

В связи с этим британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева в ближайшие дни.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X