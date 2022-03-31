Военная цель не изменилась. Российские войска не выводятся из Украины, а перегруппировываются — НАТО
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские силы не выводятся из Украины, а перегруппировываются.
Война России против Украины — главные события 31 марта
Об этом сообщает The Guardian.
Столтенберг заявил, что альянс еще не убедился в том, что Россия добросовестно ведет мирные переговоры в Стамбуле, поскольку военная цель Москвы после начала вторжения в Украину не изменилась.
29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.
Однако, по информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.
В связи с этим британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева в ближайшие дни.
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